HT Magazin'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk müziği devlet korosu sanatçısı olan Gizem Coşkun sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Eyvah‘ şarkısına Hasan Kuyucu yönetmenliğinde Santorini’de klip çekti.

Gizem Coşkun, “Cumhurbaşkanımız klasik Türk müziğini çok seviyor. Kendisine çokça konser verme şerefine nail oldum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeniden dünyaya gelsem cumhurbaşkanlığı korosunda müziğime hizmet etmek isterdim. Devletin bünyesinde bir kurumda çalışmaktan şeref duyuyorum” dedi.