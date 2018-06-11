‘Parası olan müzisyen oluyor’

10 yılı aşkın süredir Türk sanat müziği yorumlayan ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçısı olan Gizem Coşkun, sürpriz bir kararla pop müziğe adım attı. ‘Eyvah’ adlı ilk single’ını müzikseverlerle buluşturan ünlü şarkıcı yeni projesinden müziğe başlama öyküsüne kadar pek çok şeyi HT Magazin'den Arif Hür'e anlattı...
‘Eyvah’ adlı şarkınız neyi anlatıyor?
Sözü ve müziği bana ait olan bu parça, ayrılığı anlatıyor. Güçlü ama bir o kadar yalnız olan bir kadının hikâyesini gözler önüne seriyor. Klipte gördüğünüz güçlü dalgalarsa bir kadının istedikten sonra her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini işaret ediyor.
‘NEŞET ERTAŞ’IN EZGİLERİYLE BÜYÜDÜM’
Yalnızların sesi mi oldunuz?
Bir nevi öyle oldu. Sevgilisinden ayrılan da, ailesinden uzakta olan da bu şarkıyla yalnızlığını bir nebze olsun unutacaktır.
İlk olarak ne zaman “Ben müzisyen olmalıyım” dediniz?
Müzik yeteneğim henüz 3 yaşındayken ailem tarafından keşfedilmiş. Küçükken bebeklerimle oynamak, dışarıda arkadaşlarımla ip atlamak yerine evde şarkılar söyleyip dinliyormuşum. Sağolsun babam ilkokul yıllarımda bana org aldı. İlkokulda hocalarım “Sen müzisyen olacaksın” deyince bu yola girdim. Ankaralı olduğum için Neşet Ertaş’ın ezgileriyle büyüdüm. Bundan 10 yıl önce de Ankara’da TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu’na başladım ve hayatıma Türk sanat müziğini dahil etmiş oldum.
Sonrasında nasıl gelişti süreç?
İTÜ’de konservatuvar bölümünü bitirdikten sonra öğretim görevlisi oldum. Çok geçmeden hayallerimi süsleyen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu’ndan teklif alınca oraya girdim. Yaklaşık 3 yıldır korodayım. Ayda ortalama 5 veya 6 konser veriyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda çalışmak nasıl bir duygu?
Prof. Dr. Nevzat Atlığ tarafından kurulan 42 yıllık bir kurumda koro sanatçısı olarak çalışmak oldukça onur verici. 70 kişilik bir ekiple özel günlerde konserler veriyoruz. Türk sanat müziğinin dinleyici kitlesini genişletebilmek en büyük arzularımdan biri. ‘hayalimdeki müzik yalın ve dura ğan ’
Sanat müziğinin yanına bir de pop müziği eklemek cesur bir adım. Pop müzikte başarıya ulaşacağınızı düşünüyor musunuz?
24 yaşımdan sonra pop müzik üzerine söz yazmaya ve beste yapmaya başladım. Yazdıkça, beni geliştirdiğini fark ettim. Benim hayalimdeki müzik iddiasız müzik! Yani daha yalın, sade ve durağan. Hedefe giden yolda her zaman sağlam ve küçük adımlar atacağım! Bu şekilde ideal bir sanatçı çizgisi yaratarak popüler müzikte başarıya ulaşacağımı düşünüyorum. Kalıcı olacağım!
Pop müziğe geçerken çevrenizden hiç tepki aldınız mı?
Açıkçası tepki alacağımdan korkuyordum ama almadım. Ucuz yırttım.
‘Üreten sanatçılara sahip çıkılmalı’
Hızlı tüketim yüzünden arada kaynama korkunuz var mı?
Hayır, öyle bir korkum yok. Ancak hızlı tüketimin önüne artık geçilemez. Günümüzde her gün bir sanatçı veya bir şarkıcı piyasaya çıkıyor. Bu tüketimin önüne sadece üreterek geçebiliriz. Üreten sanatçılara sahip çıkılması gerekiyor.
‘Parası olan müzisyen oluyor’
Son dönemde genç müzisyenlerin atılım yaptığını görüyoruz. Ancak seslerini duyurma anlamında yine de bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Günümüzde bir sanatçının var olabilmesi geçmişe göre daha mı zor?
Eskiden prodüktörler sanatçının yanına gidip “Sana bir albüm yapalım” diye bastırırdı. Şimdilerde şarkıcılar prodüktörlerin yanına gidip “Albüm yapalım” diyorlar. Bu noktada kimi zaman sadece maddi durumu iyi olduğu için albüm veya single çıkaranlar oluyor. Her zaman diyorum; keşke gazino kültürü bitmeseydi! Yapımcılar, gazinolarda sahne alan şarkıcılardan sesi iyi olanı seçselerdi. Günümüzde parası olanlar müzisyen oluyor.
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