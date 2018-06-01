Gizem Hatipoğlu, Survivor yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu'nun eşi. Hakan, kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da İstanbul ödülü alarak 1 buçuk gün boyunca sevdikleriyle birlikte zaman geçirdi. Hakan bu karşılaşmada daha önce birlikte katıldıkları Survivor'da tanışıp evlendiği eşi Gizem'in hamile olduğunu öğrendi. Çiftin bir kızlarının olacağı öğrenildi. Peki Gizem Hatipoğlu kimdir? İşte Gizem Akın Hatipoğlu'na dair detaylar.

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?

1988 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılım sağlayarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödülle ayrıldı. Var Mısın Yok Musun yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınırlık sağlayan Gizem Hatipoğlu, bu yarışmanın ardından Survivor yarışmasında yer aldı. 2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın da sunuculuğunda bulunmuştur. Gizem Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlilik gerçekleştirmiştir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER