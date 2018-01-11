Hürriyet’in haberine göre, toplantıda yönetmen Kudret Sabancı ile Vecihi Hürkuş’u canlandıran Hilmi Cem İntepe ve Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca soruları yanıtladı.



Karaca, film için ilk hazırlanan afişi beğenmediğini, “Afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. Afiş o olmayacak, değişecek.” Sözleriyle ifade etti.



Bazı sahnelerde zorlandığını anlatan İntepe ise, “Vecihi’nin esir düştüğü bir sahne var, orada gerçekten dayak yedim. 3-4 kişi tarafından hırpalandım, sırtımda yaralar vardı.” dedi.



Gizem Karaca