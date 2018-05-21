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KARACA: MERAK EDİP KULLANDIM

Merak ettiği için 2-3 kez esrar kullandığını belirten Selin Boronkay, uyuşturucuyu katıldığı davetlerde adını duyup telefonuna ulaştığı Cengiz Esmer’den aldığını söyledi. Evinde ele geçen esrarın kendisine ait olduğunu kabul eden Boronkay, enjektörlerinse kulağı için olduğunu iddia etti.