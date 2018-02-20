Survivor 2018 yarışmasında heyecan devam ederken Gizem Kurtulan ismi de araştırılıyor. Güzel ve genç yarışmacının performansı alkış topluyor. Peki Gizem Kurtulan kimdir?

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

Gizem Kurtulan, 1994 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Gizem Kurtulan, Üniversitesi’nde fitness antrenörlüğü yapıyor.

Uzun yıllar lisanslı olarak basketbol oynamış. Triatlon’da Türkiye üçüncüsü olmuş. 10 yıldır sporla uğraşıyor. 8 yıl lisanslı olarak sporla ilgileniyor.

Survivor yarışmasına kadar geçen süre boyunca eğitmenlik yaptığı çocuklarla birlikte bol zaman geçirmiş ve sonrasında da yarışmaya hazırlık için yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile çalışmıştır.

Doğayı ve gezmeyi seven Gizem Kurtulan, sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekmektedir. 14-15 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen Pentatlon - Biathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan, şampiyonada dereceye girmiştir.

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