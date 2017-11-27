Gizem Özdilli: Yüzümde botoks var!

Cadde’nin haberine göre, ellerindeki çiçeklerle dikkat çeken eski model, "Bu çiçek bana değil, yanımdaki arkadaşım Gül Fenibilek Hanım için. Kendisi benim estetik doktorum. 43 yaşındayım ama fit ve genç görünüyorum. Yüzümde de botoks var. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Gizem Özdilli