Sabah'ın haberine göre, Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'a ait resim, 44 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Hollandalı sanat simsarı Jan Six, Rembrandt'a ait olduğunu belirlediği eseri ilk kez dün gün yüzüne çıkardı. Six, eseri Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde 18 ay önce 130 bin sterline (777 bin 852 TL) satın almıştı. Hollandalı resim ustasının 1634'te yaptığı "Genç Bir Beyefendinin Portresi" isimli eserin değerinin milyonlarca sterlini bulabileceği belirtiliyor. Six'in sözcüsü, "Bakar bakmaz Rembrandt'a ait olduğunu anladı" dedi. Six'in 18 ay boyunca eserin Rembrandt'a ait olduğunu kanıtlamak için röntgen ışınlarıyla detaylı incelemeler yaptığı ifade ediliyor.