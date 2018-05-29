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Daha önceki gizemli kız tedavi altına alınmış, hastanede yatmış. Ondan haberim yok. Daha önce hastanede yatan kız benim kardeşim olsa dahi o çocuğu apar topar kovalamaları, canından bezdirmeleri hiç hoş bir şey değil. Çocuk ertesi gün intihara kalkıştı. Evden pide almaya çıkıyor, çocuklar 'buna üç harfli musallat oldu' diye başına çullanınca intihara kalkışmış. Çocuğun ruh sağlığını bozdular. Benim aile huzurumu kaçırdılar” şeklinde konuştu.