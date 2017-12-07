Türk Hava Yolları'nın Malaga - İstanbul seferini yapan TK 1306 sefer sayılı, Boeing 737 tipi uçağı, İspanya'nın Malaga Havalimanı'ndan yolcu alıp kalkış için pistte gittiği sırada bir yolcu, kabin ekibinin fotoğrafını çekmeye başladı. Yolcunun fotoğraf çekmesi kabin ekibini rahatsız edecek duruma gelince, uçağın pilotuna bilgi verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre kalkış için pist başında olan uçağın kaptan pilotu, Malaga Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri dönmek istediğini bildirdi. Pist başından geri dönen Türk Hava Yolları uçağına polis çağrılarak, kabin ekibinin fotoğraflarını çeken yolcu uçaktan indirildi.

Kabin ekibinin fotoğraflarını çekerek rahatsız eden yolcuya "kural dışı yolcu prosedürü" uygulanarak uçaktan indirilmesinin ardından, Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a gelmek üzere bir saat gecikme ile Malaga Havalimanı'ndan kalktı.

Uçak pist başından geri döndü