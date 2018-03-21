Sürgündeki eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarından Edward Snowden tarafından yayınlanan Mart 2013 tarihli gizli belgeler, NSA’in tüm dünyadaki Bitcoin alıcı ve göndericilerini takip edebilen bir sisteme sahip olduğunu ayyuka çıkardı.

NSA’in bu bilgilere ulaşmak için küresel internet trafiğinin işlenmemiş verilerini toplama ve analiz etme kabiliyetini kullandığı, ayrıca bir VPN programına sızdığı bilgisi belgelerde yer alıyor.

Güvenlik ajansına ait 15 Nisan 2013 tarihli bir belgede ise NSA’in alternatif kripto paralara dair işlemleri de izlediği ancak bir numaralı önceliğin Bitcoin olduğunun altı çiziliyor.

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Belgelerde, NSA’in tüm Bitcoin kullanıcılarının adreslerine kadar saptayabildiği, bilgisayarlarına sızabildiği ve Bitcoin blok zinciri üzerinde kapsamlı gözetleme faaliyetleri yürütebildiği belirtiliyor.

NSA’in ulaşabildiği bilgiler arasında Bitcoin kullanıcılarının parolaları, internet aktiviteleri ve MAC adresi olarak da bilinen ve her cihazı ayrıştırmaya yarayan seri numaraları sayılıyor.

Belgelerde, takip edilen Bitcoin kullanıcılarından “BITCOIN Hedefleri” olarak bahsedilmesi de ilginç bir detay olarak dikkat çekiyor.

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Gözetleme alanındaki teknik kabiliyetleri ve imtiyazları nedeniyle sıkça eleştirilen NSA’in internet trafiğini tüm dünyada doğrudan fiziksel kablolardan izleyebildiği de belgelerin ortaya çıkardığı ilginç bilgilerden bir tanesi.

Edward Snowden tarafından yayınlanan bu belgelerle ilgili açıklama yapan John Hopkins Üniversitesi Bilgi Güvenliği Enstitüsü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Matthew Green, NSA’in bu bilgilerle deniz aşırı operasyonlar düzenlemiş ve düzenliyor olabileceğine dikkat çekiyor ve bu faaliyetlerin “ABD’nin güvenilmez olduğu” kanısını güçlendirdiği için endişe verici olduğunu belirtiyor.

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