‘Gizli donör kalmayacak’ kararı

Portekiz'de Anayasa Mahkemesi, üreme tedavilerine sperm ve yumurta bağışında bulunan kişilerin kimliklerinin gizli tutulmasını düzenleyen yasayı rafa kaldıracak bir karara imza attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Portekiz Komünist Partisi’nin açtığı, Katolik Kilisesi’nin de desteklediği davaya bakan mahkeme, donörlerin kimliklerinin saklı tutulmasının anayasanın 6 maddesinde yer alan “Kişilerin kimliklerini bilme hakkını” ihlal ettiğine hükmetti. AB üyesi 28 ülkeden yarısından fazlasında, bağışçıların kimliğinin gizli tutulmasına dair yasal düzenlemeler bulunuyor. Ancak İngiltere, Hollanda, Belçika ve İsveç’te dava açma hakkı da tanınıyor.

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