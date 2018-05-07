İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin bazı yetkilileri ve kilise görevlileri de takip etti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, davanın görüldüğü Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nun içerisi ve dışarısında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren "Serhat" kod adlı gizli tanık, inancı gereği Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi ile Yeni Doğuş Kilisesi'ne gittiğini, "İsa Mesih"i tanımak için ibadet maksatlı faaliyet yürüttüğü bu kiliselerde hukuk dışı eylemlere şahitlik ettiğini anlattı.

AA'nın haberine göre; Sol görüşlü insanların düşüncelerine saygı göstermesine rağmen bu kiliselerdeki sol görüşlü ve HDP sempatizanı kişilerin söylem ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirten "Serhat", bunların ABD'ye hayranlık duymaları, bu hayranlıklarını söyledikleri marşlarla dile getiren kişilerin Brunson tarafından kollandığını iddia etti. Gizli tanık, burada yeni bir devletin kurulacağı ve savaş hazırlığının yapıldığının İncil'den ayetlerle anlatıldığını öne sürdü.

"HRİSTİYAN KÜRT DEVLETİ KURMAK İSTİYORDU"

"Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci Muhammed Ahmed'ti. Brunson ve eşi, Ahmed'i misyoner Louis ile evlendirdi. Ahmed'in kardeşi Agit de yapıya dahil edilmişti. Evlilikler sırasında farklı oluşumlar başlatılmıştı." ifadelerini kullanan gizli tanık, dikkatini çeken evliliklerin Brunson'ın kontrolünde gerçekleştiğini söyledi.

Brunson'ın Ahmed'e büyük önem verdiğini, onu el üstünde tuttuğuna söyleyen gizli tanık, "Brunson, Ahmed'i kilisede kürsüye çıkartır, bir şeyler söylemesinin ardından alkışlanmasını istiyordu. Kardeşi Agit de Ahmed de garibandı. Daha sonra Ahmed ve kardeşi lüks bir yaşantıya sahip oldu ve Ahmed 'Kürt Papaz' olarak anılmaya başlanmıştı. Ahmed'i bu denli sevilmesini anlamlandıramıyordum. Eşi tarafından eğitilen ve koordine edilen Ahmed, 81 ildeki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için çalışıyordu." dedi.

"KOORDİNATLARI BRUNSON'IN MİSYONER EKİBİ VERİYORDU"

Brunson'ın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki faaliyetlerinden de bahseden gizli tanık, PKK sempatizanı bazı Suriyelilerin Suruç'taki bir evde barındırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Yıllarca Suruç'taki sığınmacı kampında mültecilere İncil dağıtıldı. Suruç'ta bir evde Brunson'la görüşüp yemek yenildi. Seçilen mültecilerin İzmir'e getirildiği anlatılıyordu. Bu faaliyetler bize övgüyle anlatıldı. Bu mülteciler İzmir'den bu yapı sayesinde Avrupa, ABD ve Kanada'ya gönderildi. YPG saflarında savaşmak isteyenlerin de İzmir'den tekrar geri gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da, Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum. Sözde Kürdistan'ın kurulması aşamasında destek verdiklerini düşünüyorum. Ahmed, Gezi olayları, Kobani ve hendek gibi olaylarda bizzat çalışarak destek oldu. Brunson'ın ekibi 23 yıldır ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK'yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı. ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Brunson'ın bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim."

Brunson'ın tutuklanmadan önce Ahmed ve eşini Belçika'ya gönderdiğini, Ahmed'in dünyadaki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için buraya yollandığını düşündüğünü ileri süren gizli tanık, ortada büyük bir planın olduğunu, Irak, Türkiye, İran ve Suriye'nin çıkartılacak bir savaşla Hristiyanlaştırılmak istendiğini savundu.

Kilisede sistematik bir şekilde Kürtçe ibadet yapıldığını anlatan gizli tanık, bu yapının İzmir, Balıkesir, Aydın ve Manisa'da da kiliseler açtığını öne sürdü. Gizli tanık, "Kilise kürsüsünde Türkiye aleyhine söylemler destekleniyordu. Brunson, Irak ve Suriye'de Hristiyan Kürt devleti kurmak için çalıştı. Konak ilçesinde yardım maksatlı kurulan dernekte bazı PKK sempatizanlarına ikramlar ve yemekler verildi. Yemekleri yapan aşçının maaşını Brunson karşılıyordu." iddiasında bulundu.

Mahkeme başkanının "Kanunlara göre misyonerlik faaliyeti Türkiye'de suç teşkil etmiyor. Ancak misyonerlik faaliyetlerinin etnik bir gruba indirgendiğine ilişkin bazı anlatımların var. Bunu biraz açabilir misin?" sorusunu, gizli tanık "Brunson'ın kurduğu yapıda İranlı bir papaz ve Suriyeli Ahmed var. Bunlar PKK propagandası yapıyordu. Türkçe bilmelerine rağmen Kürtçe ibadet yapıyorlardı. Ahmed, Kürdistan hayali kuruyor, buna ilişkin haritalar paylaşıyordu. Kürtçe yapılan ibadet yapıldığında bu dili bilmeyenler içeri alınmıyordu. İçeride PKK (sözde) bayrağının sallandırdıklarını bir Kürt arkadaşım bana söyledi." şeklinde yanıtladı.

Gizli tanık, mahkeme başkanının "Brunson ve ekibinin Gezi olaylarına düşünsel olarak destek verdiğini söyledin. Bunu da biraz açar mısın?" sorusunu ise "O dönemde, kilise içerisinde Gezi olaylarına hayranlık vardı. Olaylar karşısında sevinç içerisindeydiler. İzmir'de de kilisede görevli bir kişi, olaylarda aktif şekilde yer alan bazı protestocuları burada barındırdığını başkasından duydum." diye cevapladı.

"Serhat" kod adlı tanık, "Sevgi ve barışı bulmak için kiliseye gidiyorduk ancak orada silahlar vardı. Buna ilişkin verdiğim belgeler de var. Belçika'da kilisede her hafta üzerinde haç işareti olan PKK bayraklı pasta kesiliyordu. Muhammed Ahmet Belçika'da bir kilisede PKK faaliyetlerine devam ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütünden uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen kilise yöneticilerinin bunları dikkate almadığını belirten gizli tanık, "Kilisedeki arkadaşlar bu uyarım üzerine 'Bu bilginin yanlış olduğu, Gülen'i yeteri kadar tanımadığımı, onun dinlerarası diyalog çalışması yaptığını ve hükümetin Gülen ile ilgili yanlış yaptığı'na ilişkin sözler söyledi." dedi.

BRUNSON'IN SAVUNMASI

Suçlamalar hakkında savunma yapan Brunson, kilisede 2001-2016 arasında az sayıda evliliğe şahit olduğunu, Ahmed ile eşinin evlendirilmesinde bir katkısının olmadığını iddia etti. Bu evliliğin Belçikalı kadının Ahmed'e hayranlık duyması nedeniyle gerçekleştiğini savunan Brunson, Suriyeli sığınmacıların Türkçe bilmemesinden kilisede 2 kez ayin yapıldığını öne sürdü.

Dini faaliyetlerinde herhangi bir örgütsel çalışma yapmadığı iddiasını paylaşan Brunson, PKK'nın sözde bayraklarıyla fotoğraflarının görev yaptığı kilisede çekildiğine ilişkin bir delilin olmadığını, o fotoğrafların Ahmed'in Belçika'da bir kilisede çektiğini savundu.

Brunson, İzmir'deki kiliselerde PKK propagandası yapıldığına dair herhangi somut bir gerçeğin ortaya çıkmadığını ileri sürdü.

Gizli tanığın, "Suriye'den gelen sığınmacılar Brunson aracılığıyla Avrupa, ABD ve Kanada'ya gönderildi." şeklindeki suçlamasına da yanıt veren Brunson, suçlamayı reddederek hiç kimseyi bu şekilde yurt dışına göndermediğini iddia etti.

Brunson, mahkeme başkanının "Gözaltına alınmadan önce, Muhammed Ahmed ile görüşmek için neden Belçika'ya gitmek istedin?" sorusu üzerine "İnternet üzerinden PKK'yla ilgili bazı paylaşımlar yapıyordu. 'Böyle paylaşımlar yapma.' diye uyarmak için Belçika'ya gidecektim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı bu kez de "Ahmed, Belçika'ya gidip başka bir kilise kurmuş. Senin kiliseyle de bağlantın kalmamış. Bu uyarılarını telefondan yapamaz mıydın?" diye sordu. Brunson, soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu konuda Ahmed'i uyarmak, onu kazanmak istedim. Siyasete bu kadar girmesin istedim. Onunla konuşacaktım ama sonrasında gözaltına alındım. Ardından ilişkimiz kesildi. Ahmed'in şu anda da kilisemizle ilişkisi kesildi. Ahmed, Türkiye'ye geldiğinde PKK'yla bağlantısı yoktu. PKK'yla bağının olduğunu bilseydim onu kiliseye almazdım. Yıllarca İsa Mesih'e hizmet için çalıştım. Kilise kurulması için FETÖ'den yardım almadım. İsa'ya hizmetçi olmaktan utanmıyorum. Bu suçlamalar utanç verici ve iğrenç şeyler. Diriliş Kilisesi'nde PKK'yı öven bir fotoğraf ve ses kaydı yok. Kilisemizde Türk kökenli çok sayıda mürit vardı. Kapımız herkese açıktı. Siyasetin kiliseye girmemesi için çabaladım."

Duruşmaya, öğle arası verildi.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson'ın din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

İddianamede, Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

İddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson'ın özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü öne sürülmüş, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltilmişti.

Tutuklu papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların bulunduğu kaydedilen iddianamede, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.

İddianamede, Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'ın "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu bildirilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Brunson'ın din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığının ifade edildiği iddianamede, yurt dışı ve içinden kendisini ziyaret eden kişilerin emekli asker, özel harp subayı kanaatini uyandıran kişilerle PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu, bunun 2 gizli ve 5 açık tanık beyanı, çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşmesi ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı anlatılmıştı.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

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