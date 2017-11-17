G.Kore'ye kaçan K. Koreli askerden 'dev bağırsak solucanları çıktı'

Güney Kore'ye kaçarken vurulan bir Kuzey Kore askerinin bağırsaklarında aşırı derecede yüksek miktarda bağırsak solucanı (tenya) bulunduğunu açıklandı.
Kuzey Koreli asker, geçen Pazartesi günü askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçarken Kuzey Koreli sınır muhafızları tarafından vurulmuştu.
Doktorlar, askerin durumunun iyiye gittiğini, ancak vücüdünda bulunan çok sayıdaki bağırsak solucanının yaraların iyileşmesini zorlaştırdığını belirtti.
Askerin durumunun, Kuzey Kore'deki yaşama dair nadir alınan bir veri olduğu belirtiliyor.
Güney Koreli Doktor Lee Cook-jong gazetecilere yaptığı açıklamada "20 yıllık doktorluk hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" dedi ve hastanın bağırsaklarından çıkartılan en büyük solucanın 27 santimetre uzunluğunda olduğunu kaydetti.
Bu parazitler insanlara kirli gıda, böcek ısırığı ve parazitlerin deri yoluyla girmesiyle geçiyor.
Kuzey Koreli askereyse büyük ihtimalle kirli gıdalar yoluyla bulaştı. Kirli gıdayla vücüda geçen parazitler sıklıkla solucanlar oluyor.
Kuzey Kore'de hala insan dışkısı gübre olarak kullanılıyor. İnsan dışkısı, gerekli işlemlerden geçirilmeden gübre olarak kullanıldığında ve yetişen sebzeler daha sonra pişirilmeden yendiğinde parazitler insanların ağız ve bağırsaklarına yerleşiyor.
Bazı bağırsak solucanları ciddi bir belirti göstermezken, bazıları ölüm riski taşıyabiliyor.
Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi'nden Profesör Peter Preiser "Vücudunuzdaki besinleri alıyorlar. Dolayısıyla çoğu fark edilmiyor ama varlıkları sağlık durumunun kötülüğüne işaret ediyor. Basitçe söylemek gerekirse, solucan bulunan insanlar sağlıklı değildir" dedi.
Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nden Profesör Andrei Lankov "Kuzey Kore çok yoksul bir ülke ve tüm diğer yoksül ülkeler gibi ciddi sağlık sorunları var" dedi.
Güney Koreli araştırmacılar iki yıl önce Kuzey Kore'den Güney'e kaçanların sağlık durumlarını incelemişti.
Çalışma sonucu kronik hepatit B, kronik hepatit C, tüberküloz ve parazit enfeksiyonlarının Güney Korelilere kıyasla daha çok görüldüğü saptanmıştı.
Ancak Lankov, benzer kişi başına yıllık gelire sahip Bangladeş ya da çoğu Afrika ülkesine kıyasla, Kuzey Koreliler'in daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti. Lankov "Ekonomik yoksulluğu göz önüne alırsak, ülkedeki ortalama yaşam beklentisi çok yüksek" dedi.
Parazitlerin, özellikle bağırsak solucanlarının Kuzey Kore'de çok yaygın olduğuna inanılıyor. Ancak, insan dışkısının gübre olarak kullanıldığı sebzelerin çiğ yendiği çok sayıda gelişmekte olan ülkeyi de etkiliyor.
İnsan dışkısının güvenli bir gübre olarak kullanılabilmesi için çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekiyor, ancak çok sayıda yoksul ülke bunu ihmal ediyor.
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