Glasgow Rangers - Kilmarnock maçı heyecanı

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Glasgow Rangers, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Kilmarnock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Glasgow Rangers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kilmarnock, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Glasgow Rangers kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Kilmarnock kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Glasgow Rangers önceki hafta Dundee mücadelesinde 4-0 kazandı.

Kilmarnock, Hamilton karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Glasgow Rangers, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.