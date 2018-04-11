Milyonlarca şeker hastası, her gün kanlarındaki glikoz seviyesini ölçmek için parmaklarından kan almak zorunda kalıyor. Birleşik Krallık’ta bulunan Bath Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve satışa sunulmaya hazırlanılan bileklik ise bu acılı işlemi tarihe karıştırmak üzere.

Şeker hastaları tarafından bileklerine takılan giyilebilir bir cihaz olan bant, içerisindeki minyatür sensörler sayesinde kandaki glikoz oranını hiçbir acı hissettirmeden ölçüyor.

Zararsız güçte bir elektrik akımı oluşturan bileklik, vücut kılının kökleri arasında bulunan hücrelerdeki interstisyel sıvıdan glikoz çekerek ölçüm yapıyor. Her bir sensör ayrı bir kök üzerinde çalışarak, yapılan ölçümün doğruluğunu sağlıyor.

Vücuttan çıkarılan glikoz, bileklik içerisindeki ufak rezervuarlara aktarılarak buralarda ölçülüyor. Günümüzün acılı yöntemleriyle birkaç saatte bir gerçekleştirilebilen ölçüm işlemi, bu cihaz sayesinde sürekli olarak ölçülebilecek ve glikoz seviyesi endişe verici seviyelere ulaştığında kullanıcının akıllı telefonuna kablosuz olarak bildirim gönderecek.

Bileklik laboratuvar testlerinde hem domuz hem de insan vücudundaki glikoz seviyelerini doğru şekilde ölçmeyi başardı. Bilim insanları şimdi bileklikteki sensörlerin sayısını artırmayı ve uzun süre kullanım için tasarımını iyileştirmeyi hedefliyor.

KAN DONDURAN CİNAYETİ APPLE WATCH VERİSİ AYDINLATACAK!