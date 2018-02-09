Çok yemek yemediği halde kilo alan insanları duyuyor musunuz? “Su içsem yarıyor” cümlesi gerçek olabilir mi? Çok inandırıcı gelmiyorsa siz daha ensülin direncini duymadınız demektir. Bu problem her geçen gün hızla artıyor. Üstelik birçok insan belki de ensülin direnci problemi yaşadığının farkında değil.
FAZLA ENSÜLİNİN GÖREVİ YAĞ DEPOLAMAKTIR
Peki nedir bu ensülin direnci? Pankreasın biraz heyecanlı olması diyebiliriz. Mesela normalde bir muz yediğinizde pankreas bir miktar ensülin salgılar ve muzdan gelen enerji vücutta kullanılır. Ama ensülin direncinde pankreas olması gerekenden çok daha fazla ensülin salgılar. Bu fazla ensülinin göreviyse yağ depolamaktır. Bu yüzden ensülin direnci olan biri muz yediğinde kilo alır.
2 KAVRAMI DOĞRU ANLARSANIZ ENSÜLİN DİRENCİNİ KIRABİLİRSİNİZ
Ensülin direnci söz konusuysa sadece yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerin kalorisi değil, ne olduğu, ne kadar olduğu, yeme şekli de kilo verme hızını etkiler. Burada ihtiyacımız olan şey glisemik indeks diyeti! Ve glisemik yük meselesini anlamak. Bu 2 kavramı doğru anlayabilirseniz ensülin direncini kırabilir ve tüm zorluklara rağmen zayıflayabilirsiniz.
KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK SONUÇLAR
Glisemik indeks listesine baktığımızda havuç neredeyse yasak gibi gözükebilir ama aslında burada mesele şudur: Tek başına bir kâse havuç salatası yersen kötü ama karışık yeşil salatanın içinde havuç yersen iyi! İşte bu glisemik yükü azaltmak demek!
Pişirme teknikleri ve miktarları da önemlidir. Mesela çiğ sebzelerin glisemik yükü düşüktür. Pişirdiğinizde glisemik indeksi artar, çorba haline getirdiğinizde daha çok artar. Bir yiyeceğin içinde ne kadar çok lif varsa glisemik indeksi o kadar düşer. Mesela patates püresi sizin için çok tehlikeliyken, bol yeşillik ve zeytinyağıyla hazırlanmış bir patates salatası sizin için daha uygun bir tercihtir. Bu farklar glisemik indeks diyetinin ayrıntılarını oluşturur ve sonucu yüzde 100 etkiler.
GLİSEMİK İNDEKS NE DEMEK?
Bir gıdanın veya karbonhidratın glisemik indeksi onun kan şekerini yükseltme özelliğidir. Glisemik indeks 0 ile 100 arasında değişir. Glikozun değeri 100 kabul edilerek diğer karbonhidratların kan şekerini yükseltme gücü veya etkisi sıralanır.
- Glisemik indeksi yüksek meyveler: Muz, üzüm, incir, ananas, kavun, karpuz.
- Glisemik indeksi yüksek tahıllar: Pirinç, beyaz makarna, beyaz unlu gıdalar.
- Glisemik indeksi yüksek sebzeler: Patates, mısır, kök sebzeler.
AMAN NE FARK EDER Kİ?
Yukarıdaki cümle kilo vermenize engel olacak en tehlikeli cümlelerden biridir. Ayrıntılar sizin kilo vermenize engel olabilir veya tam tersine bu süreci hızlandırabilir.
Aşağıda sizinle paylaştığım 2 mönüyü yan yana koyun, aradaki farkları görebiliyor musunuz? Onlar sizin zayıflamanızı hızlandıracak farklardır.
BU MÖNÜ KİLO VERMENİZİ YAVAŞLATIR
- 1 dilim peynir + 1 dilim ekmek
- 3 köfte + domates + 1 dilim ekmek
- 1 kâse çorba ve yoğurt
BU TÜR ÖĞÜNLER ZAYIFLAMAYI HIZLANDIRIR
- 1 dilim peynir + 1 yumurta + domates, salatalık, biber, maydanoz, nane + zeytin veya zeytinyağı ve esmer ekmek
- 3 köfte + karışık salata (içinde tüm renklerde sebzeler olsun) + 3-4 kaşık bulgur veya kısır
- 1 tabak sebze yemeği (kıymalı) + çiğ sebzelerden salata + cacık
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