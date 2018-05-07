Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman Kutman, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, jeopolitik risklerin varlığının yanı sıra dünya ekonomisinde paranın sıkılaşacağını söyledi.

Bu nedenlerle bir an önce seçimleri bitirip, makro ve mikro tedbirleri alarak ileriye bakmak gerektiğini vurgulayan Kutman, şunları kaydetti:

Yabancı yatırımcılar erken seçim kararına çok müspet bakıyor ve Türkiye'de istikrarın yüzde 100 devam etmesini bekliyor. Son dönemde çok fazla seyahatlerim oldu. Önemli fon yöneticileriyle bir araya geldim. Onların hepsi de hiç tartışmasız seçimlerin bir an önce bitmesini bekliyor. Yurt dışına baktığımız zaman iki ekip var; biri finans, biri de politikacı ve gazeteciler. Finans ekibinin baktığı istikrar. İstikrar, ekonomik tedbirler ve büyüme olduktan sonra başka hiçbir şeye bakılmıyor. Büyümede de Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri katma değerli büyümenin sağlanması. En kolay büyüme gayrimenkulle gerçekleştirilir, Amerika gibi. Amerika yıllar boyu gayrimenkulle büyüdü, sonra krize girdi. Onun için bizim gayrimenkulden ileri gelen büyümeyi, biraz daha ekonominin geniş tabanına yaymamız lazım. Katma değerli ürünlere yatırım yapmak lazım. Burada ihracat da çok önemli. Bir de Türkiye'nin temiz dediğimiz en büyük ihraç kalemi turizm. Turizme çok büyük önem verilmesi lazım. Zannediyorum bu yıl turizm çok iyi olacak.

Kutman, Türkiye'de OHAL'in mecburi, ancak yatırımcılar açısından önemli bir faktör olduğuna da değinerek, "İnşallah seçimlerden sonra OHAL kalkar." dedi.

FAİZ ORANLARI YÜKSEK

Mehmet Kutman, yılın ilk çeyreğinde ortaya konulan performansa yönelik görüşlerini paylaşarak, ekonomide işlerin canlı gittiğini, yüzde 5'in üzerinde bir büyüme beklediğini söyledi.

Büyümede rakamın değil, kalitenin daha önemli olduğunu vurgulayan Kutman, geçen yıl büyümenin büyük bir kısmının Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) sağlandığına işaret etti.

Kutman, bu yıl ise büyümeye çok fazla bakılmaması gerektiğini belirterek, "Bu yıl önemli olan tedbirler. Makro tedbirler, mikro tedbirler, tasarruf tedbirleri, cari açığa ait önemli tedbirler... Tedbir yılında büyümeyi çok fazla büyük beklememek lazım ancak tedbirler alınırsa 2019 ve sonrasında büyüme çok daha fazla gelir. Dolayısıyla 2018'e tedbir yılı olarak bakmalıyız. İnşallah 24 Haziran'dan sonra istikrar gelirse, bu yılın geri kalan döneminin dünden itibaren tedbir yılı olması lazım." diye konuştu.

Seçim sonrası ise ekonomide bazı sert önlemlerin alınması gerektiğini anlatan Kutman, şunları ifade etti:

"Özellikle tasarrufla ilgili tedbirlerin acilen devreye alınması lazım. Herkes diyor ki faiz olmazsa döviz bilmem ne... Ben de ekonomistim, kimse kusura bakmasın bu konuda Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Faizle döviz arasında bir etkenlik, bir geçiş mutlaka var, olmamasına imkan yok ancak faiz yükselirse enflasyon da yükselir. Bu benim şahsi kanaatim. Türkiye'deki konu esas cari açıktan ileri geliyor. Döviz ihtiyacı var, çünkü 100 liralık ihracatın, 60-80 lirasını ithal ediyoruz. Üstüne petrolü, doğalgazı, çantası, şapkası ithal ediliyor. Dolayısıyla bunun faizle, dövizle alakası yok, tamamıyla cari açık. Bunu engellemenin tek ve tek yolu da modeli değiştirmekten geçiyor. Katma değerli ürünler üretmeye başlamak gerek. Faiz oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan cari açık sorunumuz giderilirse, faiz zaten otomatik olarak düşer."

Kutman, enerji alanında faaliyet gösteren Naturelgaz şirketlerinin yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye'deki kamyonların yüzde 6-7'sinin gazlı kamyona dönüşmesi durumunda, cari açığa yılda 4-5 milyar dolara yakın pozitif katkı sağlanacağını aktardı.

YEKA İHALELERİNE İLGİ DUYUYORUZ

Türkiye'deki gazlı santrallerin ithal gazla çalıştığına işaret eden Kutman, "Dolayısıyla linyit, güneş ve su gibi yerel kaynaklara bakmak lazım. Bizim beklentimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin çoğaltılması, güneş ve rüzgar alanında 1000-2000 megavat seviyelerine çıkılması." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Kutman, YEKA ihalelerine ilgi duyduklarını aktararak, "YEKA ihalelerinde aktif olarak kesin yer alacağız. Özellikle offshore rüzgar konusunda bir ortakla ihaleye girmek için ön anlaşma yaptık. Dolayısıyla gelecek dönemde karlı işlere odaklanacağız. Karlılığın da ötesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan işlere odaklanacağız." bilgilerini verdi.

TASARRUFU TEŞVİK ETMEK YETERLİ DEĞİL, MECBURİ OLMALI

Mehmet Kutman, Global Ports Holding’in Londra'da halka arz edildiğinin hatırlatılması üzerine, "O zamanki mevzuat hem Londra hem de İstanbul'da halka arz etmeye izin vermiyordu. Biz şu anda Global Ports Holding'in Borsa İstanbul'a da kote olması için ön çalışmalara başladık. Yani hem Londra hem de İstanbul'da olacak. Bunu yaparsak, bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş oluruz. İstanbul'da kote olmasını ben de isterim." diye konuştu.

Global Ports dışında borsaya kote etmeyi düşündükleri başka şirketler de olduğunu aktaran Kutman, "Herhalde 2019'da gaz şirketimiz Naturelgaz biraz daha büyür, belli bir yere gelirse halka arzı düşünüyoruz. Ona da aynen Global Ports'daki modeli uygulamaya çalışıyoruz, yurt dışına yaymayı. Ancak bu sefer inşallah hem Londra'da hem İstanbul'da halka arz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kutman, Global Menkul Değerler şirketlerinin de canlandığından bahsederek, uzun bir müddet sonra ilk kez kar ettiğini söyledi.

Global Menkul Değerler'in bir yıl önce atanan yeni genel müdürünün başarılı çalışmalar yaptığını ama şirketin performansının tamamen sermaye piyasalarının başarısıyla alakalı olduğunu vurgulayan Kutman, "Kim bana derse ki Türkiye'de sermaye piyasası var... Yok. Bütün kalkınmış ülkelerin ana motoru sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları olmadan olmaz. Devletin bu noktada zorunlu tasarruf mekanizması getirmesi lazım. Kişiler belli bir miktar para koyacak, şirket de aynı oranda parayı hesabına geçecek, biriken tutarı da emekli olmadan geri alamayacaksın. Böyle bir mekanizma gelirse, sermaye piyasaları ve dolayısıyla ülke kalkınır. Tasarrufu teşvik etmek Türkiye'de yeterli değil, mecbur tutmak lazım. Tasarrufu mecbur tutucu önlemler alınırsa o zaman Türkiye'de sermaye piyasaları kalkınır." değerlendirmelerini yaptı.