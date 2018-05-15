Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Google I/O etkinliğinde Gmail’in yeni arayüzü tanıtılmıştı. Yeni arayüzde tasarım önemli ölçüde değişirken yeniliklerin bir parçası olan çevrimdışı özelliği yavaş yavaş kullanıma açılmaya başladı.

Eğer okulda veya işyerinde Gmail’i kullanıyorsanız öncelikle sistem yöneticisinin G Suite üzerinden bu ayarı etkinleştrmesi gerekiyor. Ancak sıradan, kişesel bir hesap kullanıyorsanız çevrimdışı Gmail özelliğini kullanabilmek için hiçbir sorun yok demektir. Yeni özelliği aktifleştirmek için yapmanız gereken tek şey, ‘Ayarlar’a gitmek ve ‘Çevrimdışı’ sekmesinde yer alan ‘Çevrimdışı e-postayı etkinleştir’ seçeneğini işaratlemek. Eğer 61’den önceki Chrome versiyonlarını kullanıyorsanız ya da Gmail’in yeni tasarımına sahip değilseniz bu seçeneği ayarlar menüsünde bulamayacaksınız.

Çevrimdışı Gmail’i kullanırken e-postaları okuyabilir, daha sonra gönderilmek üzere cevap yazabilir, yeni e-postalar oluşturabilir, arşivleyebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Siz internete tekrar bağlanır bağlanmaz tüm yaptınığınız değişiklikler ana hesabınızla senkronize olacak.