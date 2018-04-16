Dünyanın en popüler e-posta servislerinden Gmail, yıllardır aynı duran arayüzünü değiştirmeye ve yeni özelliklerle güncellenmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta arayüz tasarımının yanı sıra e-postaları sessize alma, Google uygulamalarını entegre etme ve akıllı yanıtlar gibi özellikleri ortaya çıkan yeni Gmail’in ayrıca “Gizli Mod” (Confidential Mode) isimli yeni bir özelliğe sahip olacağı belirtildi.

TechCrunch’ın haberine göre, Gizli Mod üzerinden gönderilen e-postalar alıcılar tarafından başkalarına yönlendirilemeyecek, kopyalanamayacak, indirilemeyecek ve yazıcıdan çıkartılamayacak.

Google, tamamen yenilenen Gmail’in önümüzdeki haftalarda bazı kullanıcıların erken erişimine açılacağını duyurdu. Yeni Gmail sürümünün şirketin 8 Mayıs tarihinde düzenleyeceği I/O geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor.

GOOGLE BAŞTAN YARATTI: İŞTE YENİ GMAİL TASARIMI!