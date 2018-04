Go Ahead Eagles - Den Bosch düellosu

Go Ahead Eagles ve Den Bosch, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:45. Maç öncesi Go Ahead Eagles 37 puanla 17. sırada, Den Bosch 44 puanla 16. sırada bulunuyor. Go Ahead Eagles son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Den Bosch son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 391 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Go Ahead Eagles kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.30, Den Bosch sahadan galip ayrılırsa 2.35 oranını elde edecekler.

Go Ahead Eagles son hafta oynanan Nac Breda maçında 4-1 kazandı.

Den Bosch, Jong Ajax karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Go Ahead Eagles, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 25 gol yedi.

Den Bosch, dış sahada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Den Bosch 18 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.