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Go-kart işletmecisi: Kask takmadı, izin verdik

Sarıyer’de lise öğrencisi Havvanur Yalçın, boynundaki fularla bindiği go-kart aracını sürerken, fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Habertürk'e konuşan işletmeci Sinan Satır gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını savundu

10.04.2018 - 09:25 | Güncelleme:

İstanbul, Sarıyer İstinye’de cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte go-kart’a binen lise öğrencisi Havvanur Yalçın, boynundaki şalın aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yalçın, yaşam savaşı veriyor.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Celalettin Kocatürk, “Hastamızın şu anda, go-kartın aksamına takılan eşarbının ani zarar vermesi sonucunda nefes borusunda yaklaşık bir santimetrelik yırtık var. Fakat yırtığın kendiliğinden iyileşebileceğini öngörüyoruz. Şu anda makineye bağlı ve uyutuluyor. Sağlık durumu ciddiyetini korumakla birlikte iyiye gidiyor” dedi.

İŞLETMECİ SERBEST

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Nihat Uludağ'ın haberine göre, olayla ilgili Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan go-kart pistinin sahibi 32 yaşındaki Sinan Satır ise ifadesinde “Kızı 3 defa uyardık ama ‘Gömleğim uygun değil’ diyerek şalı çıkartmadı. Şalı bağladıktan sonra gömleğinin içine soktu. O şekilde go-kart’a bindi. Boynundaki şal arka tekere takılınca olay oldu. Hemen ambulans çağırdık” dediği öğrenildi. İşletme sahibi Satır, alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

‘ÜZERİNE GİTMEDİM’

HABERTÜRK’e konuşan işletmeci Sinan Satır gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını savundu. Olay günü Havvanur Yalçın’a emniyet kemerini ve kaskını takması ve şalını çıkarması yönünde talimatları hatırlattığını ve kızı uyardığını söyleyen Satır, “Kıza şalını çıkarmasını söyledim. ‘Üşüyorum, şalı çıkarmasan olmaz mı’ dedi. Durumu izah ederken bir gruptan adam gelip ‘Şalını çıkarmasın, üstü gözükmesin. Bir şey olmaz’ dedi. Ben de daha fazla üzerine gidemedim. ‘Tamam’ dedim. Kask da takmamıştı” dedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 dakika önce
    herkes kendi önlemini kendisi alacak araba ile kaza yapınca otomobil şirketine neden bu kullanıcı emniyet kemeri takmadı diye soramazsın! herkes kendi kişisel güvenliğini, tedbirini kendisi alacak. adam yüzme bilmiyor denize giriyor yada havuza kim suçlu?
  • Misafir 3 dakika önce
    Şalın dolanalir tekere deseydi o kız üşürüm falan demezdi bana inandırıcı gelmedi ifadesi hadi şala inandık ya kask içinde saçım mı bozulur demiş
  • Misafir 4 dakika önce
    işletmeci iyi niyetliydi belki ama o zaman bindirmemesi gerekirdi bu da hepimize ders olsun iyi niyet her zaman yeten bir şey değil inşallah kız iyileşir işletmeciden davacı olmaz.
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