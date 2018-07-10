12 | 20

Göbeklitepe'nin en önemli kısmı; bizi taş devrinden, gök devrine sevk etti. Çünkü bizim inancımızı değiştirdi. Bir araya gelerek birbirimizle irtibat sağlamaya, güvenmeye başladık. Bu uygarlık buradan ortaya çıktı. Bu uygarlık olmasaydı belki biz burada olmazdık. Onun için Göbeklitepe'nin Türkiye'de olması inanılmaz bir şey. Eğer vakti varsa mutlaka herkes gelip burayı görmeli."