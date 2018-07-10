ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah ve televizyon sunucusu Dr. Mehmet Öz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi 100 ülkede yayınlanan programında Türkçe ve İngilizce tanıtacak.
AA'nın haberine göre Dr. Mehmet Öz, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'yi gezdiğini ve çok etkilendiğini söyledi.
Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla ziyaret ettiğini anlatan Öz, "İstiyorum ki tüm dünya Göbeklitepe'nin ne kadar mühim bir yer olduğunu anlasın. Çağımızda insanlar artık birbirlerinin gözlerine bakarak konuşmuyorlar, birbirleriyle irtibatları kesildi.
Bu bir yandan teknoloji, bir yandan da savaşlar nedeniyle ama ilk atalarımızın zamanına gittiğimizde, Neolitik çağda, 10 bin yıl önce bunlar gibi büyük heykeller yaratan insanlar, insanlığın tarihini değiştirdiler." diye konuştu.
"İnsanların o dönemlerde de tanrıya ulaşmaya çalıştıklarını, tanrılarla tanışmaya başladıktan sonra da dünyayı değiştirebileceklerine inandıklarını" ifade eden Öz, bu inanç sayesinde insanların tarım yapmaya, uygarlıkları değiştirmeye başladıklarını kaydetti.
"TÜRKİYE'Yİ GEZİP GÖBEKLİTEPE'Yİ GÖRSÜNLER"
ABD'de 10 sezondur yayınlanan "The Dr. Oz Show" adlı programına devam ettiğini söyleyen Öz, bu programda Göbeklitepe'ye de yer vereceğini belirtti.
Dr. Mehmet Öz, tarihin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Eğer biz o tarihi unutursak, bugün bile sıkıntı çekebiliriz ama hatırlarsak Göbeklitepe'nin manasını ve ne kadar önemli olduğunu, bu bizim istikbalimizi değiştirebilir.
Göbeklitepe'de biriktirdiğim bilgilerle Amerika'da bir program yapacağım, benim şovum zaten 100 ülkede yayınlanıyor. Onun için bütün Arap ülkelerinde, Doğu Avrupa'da, Asya'da ve tabii Amerika'da gösterilecek. Amacım, insanlar Göbeklitepe'nin ne kadar mühim olduğunu bilsinler, Türkiye'ye gelip Göbeklitepe'yi görsünler."
Göbeklitepe ziyareti sırasında programında yayınlamak üzere Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare ile İngilizce, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahattin Çelik ile de Türkçe röportaj yaptığını kaydeden Öz, ören yerinin daha iyi anlaşılması için röportajları her iki dilde de yaptığını anlattı.
"SON YILLARIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ BULUŞU"
Göbeklitepe'nin tarlada bulunan bir heykel sayesinde ortaya çıkarıldığını anımsatan Öz, şöyle konuştu:
"Göbeklitepe önemsenmeyen bir heykelle ortaya çıkan, dünyanın son yüzyılının en büyük arkeoloji buluşuymuş. Türkiye'de, bizim ülkemizde insanlar bunun ne olduğunu, neden mühim olduğunu bilmiyorlar. Bilseler gelip hemen burayı görürler.
Göbeklitepe'nin en önemli kısmı; bizi taş devrinden, gök devrine sevk etti. Çünkü bizim inancımızı değiştirdi. Bir araya gelerek birbirimizle irtibat sağlamaya, güvenmeye başladık. Bu uygarlık buradan ortaya çıktı. Bu uygarlık olmasaydı belki biz burada olmazdık. Onun için Göbeklitepe'nin Türkiye'de olması inanılmaz bir şey. Eğer vakti varsa mutlaka herkes gelip burayı görmeli."
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