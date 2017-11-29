Göbeklitepe'de "su" sorun olmaktan çıkıyor

Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi konumundaki tarihi alanda UNESCO adaylığı için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.
AA'nın haberine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hazırlıklar kapsamında, Göbeklitepe'nin su ihtiyacını gidermek için sondaj çalışmalarına başladı.
Göbeklitepe'nin uzun yıllar daha iyi ve sağlıklı kullanılması amacıyla yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı kaplama çalışmaları büyük oranda tamamlandı.
Gelecek yıl turizm sezonunda yoğunluğun fazla olması beklenen alanda belediyeye bağlı teknik ekiplerce hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su temini için yapılan mevkide sondaj kuyusu kazısına başlandı.
Kesintisiz, kaliteli, temiz ve sağlıklı su temini adına hayata geçirilen planlama ve proje çerçevesinde Göbeklitepe'nin su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
GÖBEKLİTEPE HAKKINDA
İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago Üniversiteleri'nden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark ettiği Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.
Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik dönem'e ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yaban hayvanı figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.
"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.
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