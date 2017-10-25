Göbeklitepe'yi görmek isteyenlere maketleri gösteriliyor

Dünya üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen ve insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe, 12 aydır yürütülen çatı projesi kapsamında ziyaretçilere kapalı durumda. DHA'nın haberine göre 2018 yılının ilk aylarında açılacağı bildirilen Göbeklitepe'yi görmek isteyen yerli ve yabancı turistlere ise Şanlıurfa Müzesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin aynı boyutlardaki maketleri gösteriliyor.

Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Döneme ait Göbeklitepe'de, 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle kazı çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' şeklinde dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin üzerine, çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 12 ay önce ziyarete kapatıldı. Bu yıl Temmuz ayında bitmesi planlanan Göbeklitepe, restorasyon çalışmaları sürüyor. UNESCO adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe'nin uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler için yapılan dinleme tesisinin büyük bölümü tamamlanan Göbeklitepe'nin, 2018 yılının ilk aylarında tamamen ziyarete açılacağı bildirildi.

Öte yandan insanlık tarihinin en büyük anıtsal yapısı olan Göbeklitepe'yi merak eden yerli ve yabancı turistler ise ören yerinin 12 aydır kapalı olması nedeniyle, Göbeklitepe'deki eserlerin birebir aynı boyutlarda yapılan maketlerinin sergilendiği Şanlıurfa Müzesi'ne yönlendiriliyor.