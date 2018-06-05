Türkiye'nin en güzel koylarından birine sahip olan Göcek ve çevresindeki antik kalıntıları gezebilir, tekne turlarıyla çevre koylarda denize girebilirsiniz. İşte Göcek'te görülmesi gereken yerlerden bazılarını tanıttığımız gezi rehberimiz...
GÖCEK'E NASIL GİDİLİR?
Muğla'ya 100, Fethiye'ye 37, Köyceğiz'e 30, Dalaman'a 22 kilometre uzaklıktaki Göcek'e Fethiye Otogarı'ndan kalkan minibüslerle gidiliyor. Göcek'e İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden birçok otobüs firmasının seferleri bulunuyor.
GÖCEK'TE GEZİLECEK YERLER
LYKİA YOLU
Fethiye ve Antalya arasında kalan bu rota dünyanın en uzun mesafe yürüyüşlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yol pekçok antik kentten geçiyor. Yol antik dönemde Lykia kentleri arasında yük taşıyan hayvanlar ve asker sevkiyatı için kullanılmış. Fethiye Hisarönü'den başlayan yol Babadağ'ın eteklerinden geçerek Uzunyurt ve Kabak üzerinden Boğzaziçi'ne kadar uzanıyor. Biri sahile yakın, diğeri ise yukarılardan Dodurga yakınlarındaki Sidyma antik kentinden geçiyor. Bir sonraki durak Pydnae antik kenti. Buradan itibaren kuzeye yönelen yol Esen Çayı'nı geçerek Kumluova ve Letoon'dan sonra tekrar doğuya dönüyor. Ksanthos ve muhteşem bir sahile sahip Patara da bu yolun önemli kentlerinden. Üzümlüden sonra güneye yönelen yol Kalkan'a varıyor. Buradan itibaren Bezirgan ve Sarıbelen'den geçip Asar Dağı'nı aşarak Kaş'taki Antiphellos kentine ulaşıyor. Apollonia, Aperlai, Temiusa, Simena, Myra'dan sonra tekrar kuzeye dönen yol, Asarönü'den Finike'ye varıyor. Bu 505 kilometrelik parkur, Beldibi ve Belbaşı'ndan sonra Hisarçandır'da sona eriyor. Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotasını keşfetmenizi tavsiye ediyoruz.
KAPIDAĞ YARIMADASI
Fethiye Körfezi'nin batı ucunu oluşturan Kapıdağ Yarımadası'nın gizli kalmış koyları yaz boyunca mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor. Kapıdağ Yarımadası'na karadan ulaşım bulunmuyor. Fethiye ve Göcek'ten günübirlik tur tekneleri veya en yakın olan Sarsala Koyu'ndan balıkçı tekneleri ile ulaşım sağlanıyor.Sarsala Küçük Sarsala, Göben, Hamam ve Camlı Koyu'nda balıkçı lokantaları mevcut. Yarımadadaki yerleşimlerde bakkal olmadığından ziyaretçilerin tedarikli olmalarında fayda var.
GÜNLÜKLÜ KOYU
Huzurlu, doğayla iç içe tertemiz denizi ile muhteşem bir koy olan Günlüklü, koya ismini veren günlük ağaçlarından oluşuyor. İnce kumlu sahili ve aniden derinleşmeyen bir denizi olduğu için genellikle yüzme bilmeyenlerin ve ailelerin tercih ettiği aşırı kalabalık olmayan sakin bir yerdir. Göcek-Fethiye karayolu üzerinde yer alan Günlüklü Koyu'nun Fethiye şehir merkezine uzaklığı 17 kilometredir. Günlük tekne turlarının da uğrak noktasıdır.
İZTUZU PLAJI
Caretta Caretta’ların yumurtalarını bıraktığı plaj olarak da bilinen İztuzu, 4,5 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun plajlarından biridir. Plajda denize girenlerin Caretta Caretta yumurtalarına zarar vermemesi için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretlenmektedir. 1988 yılında alınan karara göre plaj, kaplumbağaların rahatsız olmaması için saat 20:00-08:00 arası kapalıdır. Gürültü yapmak ve ışık yakmak yasaktır. İztuzu Plajı, 2008'de Avrupa’nın En İyi Açık Alanı (The Times), 2011'de Avrupa'nın En İyi Plajı (Zoover ve Meteovista) ve 2013'te Avrupa'nın En İyi 7. Plajı (Trip Advisor) ödüllerini almıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.