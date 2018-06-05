Türkiye'nin en güzel koylarından birine sahip olan Göcek ve çevresindeki antik kalıntıları gezebilir, tekne turlarıyla çevre koylarda denize girebilirsiniz. İşte Göcek'te görülmesi gereken yerlerden bazılarını tanıttığımız gezi rehberimiz...

GÖCEK'E NASIL GİDİLİR?

Muğla'ya 100, Fethiye'ye 37, Köyceğiz'e 30, Dalaman'a 22 kilometre uzaklıktaki Göcek'e Fethiye Otogarı'ndan kalkan minibüslerle gidiliyor. Göcek'e İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden birçok otobüs firmasının seferleri bulunuyor.

GÖCEK'TE GEZİLECEK YERLER

LYKİA YOLU

Fethiye ve Antalya arasında kalan bu rota dünyanın en uzun mesafe yürüyüşlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yol pekçok antik kentten geçiyor. Yol antik dönemde Lykia kentleri arasında yük taşıyan hayvanlar ve asker sevkiyatı için kullanılmış. Fethiye Hisarönü'den başlayan yol Babadağ'ın eteklerinden geçerek Uzunyurt ve Kabak üzerinden Boğzaziçi'ne kadar uzanıyor. Biri sahile yakın, diğeri ise yukarılardan Dodurga yakınlarındaki Sidyma antik kentinden geçiyor. Bir sonraki durak Pydnae antik kenti. Buradan itibaren kuzeye yönelen yol Esen Çayı'nı geçerek Kumluova ve Letoon'dan sonra tekrar doğuya dönüyor. Ksanthos ve muhteşem bir sahile sahip Patara da bu yolun önemli kentlerinden. Üzümlüden sonra güneye yönelen yol Kalkan'a varıyor. Buradan itibaren Bezirgan ve Sarıbelen'den geçip Asar Dağı'nı aşarak Kaş'taki Antiphellos kentine ulaşıyor. Apollonia, Aperlai, Temiusa, Simena, Myra'dan sonra tekrar kuzeye dönen yol, Asarönü'den Finike'ye varıyor. Bu 505 kilometrelik parkur, Beldibi ve Belbaşı'ndan sonra Hisarçandır'da sona eriyor. Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotasını keşfetmenizi tavsiye ediyoruz.

KAPIDAĞ YARIMADASI

Fethiye Körfezi'nin batı ucunu oluşturan Kapıdağ Yarımadası'nın gizli kalmış koyları yaz boyunca mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor. Kapıdağ Yarımadası'na karadan ulaşım bulunmuyor. Fethiye ve Göcek'ten günübirlik tur tekneleri veya en yakın olan Sarsala Koyu'ndan balıkçı tekneleri ile ulaşım sağlanıyor.Sarsala Küçük Sarsala, Göben, Hamam ve Camlı Koyu'nda balıkçı lokantaları mevcut. Yarımadadaki yerleşimlerde bakkal olmadığından ziyaretçilerin tedarikli olmalarında fayda var.

GÜNLÜKLÜ KOYU

Huzurlu, doğayla iç içe tertemiz denizi ile muhteşem bir koy olan Günlüklü, koya ismini veren günlük ağaçlarından oluşuyor. İnce kumlu sahili ve aniden derinleşmeyen bir denizi olduğu için genellikle yüzme bilmeyenlerin ve ailelerin tercih ettiği aşırı kalabalık olmayan sakin bir yerdir. Göcek-Fethiye karayolu üzerinde yer alan Günlüklü Koyu'nun Fethiye şehir merkezine uzaklığı 17 kilometredir. Günlük tekne turlarının da uğrak noktasıdır.

İZTUZU PLAJI

Caretta Caretta’ların yumurtalarını bıraktığı plaj olarak da bilinen İztuzu, 4,5 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun plajlarından biridir. Plajda denize girenlerin Caretta Caretta yumurtalarına zarar vermemesi için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretlenmektedir. 1988 yılında alınan karara göre plaj, kaplumbağaların rahatsız olmaması için saat 20:00-08:00 arası kapalıdır. Gürültü yapmak ve ışık yakmak yasaktır. İztuzu Plajı, 2008'de Avrupa’nın En İyi Açık Alanı (The Times), 2011'de Avrupa'nın En İyi Plajı (Zoover ve Meteovista) ve 2013'te Avrupa'nın En İyi 7. Plajı (Trip Advisor) ödüllerini almıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER