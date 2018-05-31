Göçemen: Paylaşım ekosistemi ulaşım sektöründe de ekonomiye değer katacak

Motosiklet sahipleri ile yolcuları bir araya getirerek metropol insanının trafikten yılmış hayatına en hızlı ve en güvenilir çözümü sunan taximono, Android ve IOS uygulamalarının hayata geçmesiyle online mecralar üzerinden hizmet vermeye başladı. İstanbul’un yorucu araç trafiğine alternatif olarak geliştirilen Taximono, şehir hayatının yoğunluğunun keyifli bir şekilde aşılmasını sağlıyor. Uygulamayı kullanan yolcular gideceği noktayı yazarak o yönde giden motosikletlerle uygulama üzerinden eşleşerek trafik derdinden kurtuluyor. Taximono uygulaması sayesinde maliyetler düşerken kullanıcılar zamandan tasarruf ediyor.

Yenilenen yüzüyle birçok hizmeti içinde barındıran Taximono uygulaması, kişisel bilgilerin girilmesinin ardından gelen onay koduyla birlikte kullanılabiliyor. Hem sürücü hem de uygulamayı kullananlar tarafında yolculuğu iptal etme, puanlama, yorumlama gibi karşılık memnuniyeti temel alan özellikler bulunuyor. Yeni uygulamayla birlikte farklı boyutta motorlar da ailenin bir parçası olabiliyor. L, X, XL seçenekleriyle yolcular dilediği boyutta motorla seyahat ederken daha fazla sürücü Taximono ailesine katılabiliyor.

2014 yılında Kültür Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsünden proje uygulanabilirliği belgesi alan Taximono, küresel çapta bu projeyi uygulamak isteyen ilk Türk firması olarak adını yazdırdı.

Dünyanın ve Türkiye’nin yükselen trendi: Paylaşım Ekosistemi

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de son zamanlarda yükselen değer olan paylaşım ekosistemi, ekonomi ve istihdama yeni bir boyut kazandırıyor. Paylaşım ekosistemiyle birlikte ortaya çıkan paylaşım ekonomisi ile “Bireysel olarak sahip olma” kavramının yerini “ortak payda” alıyor. Toplumun tüketim anlayışının giderek değiştiği günümüzde paylaşım ekosistemi ile tüketimin paylaşım üzerinden gerçekleşmesi kazan-kazan felsefesi doğrultusunda gerek yatırımcının gerekse paylaşımcının kazanmasını hedefliyor.

Paylaşılan değerin, bir şirketin faaliyet gösterdiği toplulukları güçlendirirken rekabet avantajına katkıda bulunan politikalar ve uygulamalardan kaynaklandığını belirten Taximono uygulamasının kurucusu Rıdvan Göçemen konuyla ilgili değerlendirmelerinde şunlardan bahsetti:

“Şirketlerin kurumsal sorumluluklarının ötesinde stratejilerine toplumsal faktörleri dahil ederek rekabet avantajı kazanabilmesi, piyasanın canlanması için de önemli bir adım. Bireyler sahip olduğu yeteneklerle ek gelir elde ederken, yeni bir platformun doğmasına hatta büyümesine katkı sağlayarak yeni iş kollarının gelişimine katkıda bulunuyorlar.

Kurumların kişilere sağladığı mal ve hizmeti bireysel yatırımlar yoluyla genele açılması ile başlayan paylaşım ekonomisi, şirketlerin sosyal değişim aracı olarak toplumsal ilerleme ve iş başarısı arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Taximono olarak bu değişimin önemli bir aracı olduğumuzu düşünüyoruz. Her geçen gün artan pilot sayımız ve piyasaya sağladığımız katma değerle metropol hayatının zorluğunu aşıyoruz. Ulaşım sektöründeki öncü uygulamamızla Türkiye’de paylaşım ekosistemine önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Ortaya çıkan başarıyı bireysel değil takım çalışmamızın gücünden alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.”