İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 6 ay önce insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin üyelerini teknik ve fiziki takip altına aldı. Çeteyi takip eden polis, yapının tahmin edilenden daha büyük olduğunu ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, araştırmalarda şebeke elebaşının A.D. olduğu, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçıları arasında yer aldığı belirledi. Çalışmalar yoğunlaştırılırken, terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya üye olduğu ifade edilen bazı isimleri de Avrupa’ya kaçırmaya çalışan organizatörlere ara operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda, yurtdışına çıkarılmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ve 1 PKK üyesinin de aralarında bulunduğu 137 kişi yakalandı. Daha önce yurtdışına çıkarılan 1 DHKP-C’li ise Türkiye’ye geri getirildi. Şebekenin alt birim yöneticilerinden “Ayı Mahmut” lakaplı Mahmut Y. de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

CEZAEVİNDEN YÖNETTİ

Polisin teknik takibi sırasında ilginç bir bilgiye de ulaşıldı. Göçmen kaçakçılığı baronu A.D.’nin, cezaevindeki alt birim yöneticilerden Mahmut Y.’ye talimat verdiği ortaya çıktı. Mahmut Y.’nin de çeteyi cezaevinden telefonla yönettiği öğrenildi. Polisin incelemesinde ilginç bir detay daha belirlendi. Şebekenin göçmenlere sahte pasaport teslim etmek için 87 yaşındaki İ.B.’yi kullandığı anlaşıldı. Ekiplerin takip ettiği İ.B.’nin her gün şınav ve mekik gibi ağır sporları yapması, polisleri bile şaşırttı. Kaçakçılarla mücadele eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı aldı. İstanbul ve Diyarbakır’da 67 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Aralarında göçmen baronları A.D., S.B, Z.Ö. ve S.E. ile 87 yaşındaki kurye İ.B.’nin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 422 pasaport, 146 kimlik, 26 ehliyet, 1 sahte polis kimliği, 435 bin 500 TL tutarında çek, 424 bin TL para, 245 bin Euro, 219 bin dolar, pasaport yapımında kullanılan mühür ve hologram ele geçirildi.

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