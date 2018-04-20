Bugün itibariyle erişime sunulan ve teknoloji marketlerde raflarda yer bulan God of War'ı satın alan kullanıcılar, yama sürpriziyle karşılaşarak oyunu ilk anda oynayamadı. 6.2 GB'lık versiyon 1.10 yaması, server'larda yaşanan yoğunluk nedeniyle olması gerektiği kadar hızlı inmeyerek, kullanıcıların God of War keyfinin gecikmesine yol açtı.

God of War 1.10 yaması ile gelen düzeltmeler

- Düşmanların zorluk ayarı

- Ek içerikler için adları alt yazının önünde gösterme

- Genel ekonomi dengesi ve ayarı

- Oyun içi çeşitli hata ve düzetmeler

Oyunun dijital versiyonunu satın almak isteyen kullanıcılar yaklaşık 45 GB dosya indirerek God of War'a sahip olacak. Serinin bu yeni oyununda İskandinav tanrıları ve yaratıklarıyla karşı karşıya gelecek olan Kratos, bu defa oğlunu da yanına alıyor...