20 Nisan'da PlayStation 4 sahipleriyle buluşacak olan yeni God of War'un diskte kaplayacağı alan belli oldu. Görsel kalitesiyle dikkat çeken ve serinin önceki oyunları gibi uzun bir oynanış süresi vadeden yapımın dosya boyutu şaşırttı. Günümüzde oyunların 60-70 ve hatta 100 GB'ları (Gears of War 4) bulan boyutlarına karşın God of War yalnızca 44.46 GB yer kaplayacak.

Oyunun dijital versiyonunu satın almak isteyen kullanıcılar yaklaşık 45 GB dosya indirerek God of War'a sahip olacak. Serinin bu yeni oyununda İskandinav tanrıları ve yaratıklarıyla karşı karşıya gelecek olan Kratos, bu defa oğlunu da yanına alıyor. Ona hem savaşmayı hem de hatalarını tekrar etmemeyi öğretirken, onu tehlikelere karşı da koruyacağız...

Sony'den yeni bir God of War oynanış videosu

Sony, meraklılarının sabırsızlıkla beklediği God of War için yaklaşık 5 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınladı.