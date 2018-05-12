Godoy Cruz - Atletico Tigre maçı rakamları

Godoy Cruz ve Atletico Tigre, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:45. 53 puanlı Godoy Cruz 2. sırada bulunuyor, Atletico Tigre 24 puana sahip ve 23. sırada. Godoy Cruz son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Atletico Tigre, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 578 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Godoy Cruz kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.10, Atletico Tigre sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Godoy Cruz son hafta oynanan Gimnasia La Plata maçında 0-3 yenildi.

Atletico Tigre ise Atletico Tucuman karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Godoy Cruz, evinde 11 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 7 gol yedi.

Atletico Tigre, dış sahada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Tigre 13 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.