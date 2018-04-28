Godoy Cruz - San Martin San Juan maçı heyecanı

Godoy Cruz ve San Martin San Juan, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:15. Godoy Cruz 47 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken San Martin San Juan 30 puanda ve 18. sırada. Godoy Cruz son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. San Martin San Juan, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; Godoy Cruz galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, San Martin San Juan galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Godoy Cruz önceki hafta Newells Old Boys mücadelesinde 0-2 kazandı.

San Martin San Juan, Rosario Central karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Godoy Cruz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Godoy Cruz, kendi sahasında 22 gol attı, 7 gol yedi.

San Martin San Juan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. San Martin San Juan, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.