Godoy Cruz - San Martin San Juan maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Godoy Cruz, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü San Martin San Juan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:15. Maç öncesi Godoy Cruz 47 puanla 2. sırada, San Martin San Juan 30 puanla 18. sırada bulunuyor. Godoy Cruz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. San Martin San Juan, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; Godoy Cruz galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, San Martin San Juan galibiyet oranı 5.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Godoy Cruz son hafta oynanan Newells Old Boys maçında 0-2 kazandı.

San Martin San Juan, Rosario Central karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Godoy Cruz, evinde 10 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 7 gol yedi.

San Martin San Juan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. San Martin San Juan, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.