Göğsü metal bir cisimle kesilmişti

Köpeği sahiplenen Ümmü Sevi Korkmaz, ablasının yolda baygın halde bulduğu köpeğin yarasının derin olduğunu söyledi. Babasının eve veteriner çağırdığını belirten Ümmü Sevi, "Köpeğin göğsüne 11 tane dikiş atıldı. Bizim gözetimimiz altında şu anda biz tedavisi yapıyoruz. Kimin yaptığını bilmiyoruz bir kamera kaydı yok. Kimin yaptığını bilmek istiyoruz. Biz bulduğumuzda çok kötü durumdaydı. İlk başta kendine dokundurmadı. Sonra biraz sevdiğimizde alıştı bize. Biz kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü ilk başta kendisine yaklaşmamıza hiç izin vermiyordu" dedi.

Ümmü Sevi'nin küçük kardeşi Elifnaz Korkmaz ise köpeği bulduklarında çok ağladıklarını belirterek, "Ablam ilk bulduğunda çok kötüydü. Babam tarlada çalışıyordu hemen onun yanına koştum. Köpeği anlattım. Telefonunu verdim. Veteriner çağırdı babam. Hem üzüldüm hem ağladım ve çok korktum. Bize rastladığı için adını şanslı koyduk. Bize rastlamasa ölebilirdi" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, Kahyalar mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Süleyman Korkmaz ise "Çocuklarım yol kenarında bulmuşlar. Karnından bir şey sarktığını görmüşler önce bağırsakları sanmışlar. Ben bahçede çalışıyordum. Geldim baktım kesikten dolayı derisi sarkıyor. Çocukların ağlamasına dayanamadım veteriner çağırdık. Sağ olsun veteriner arkadaşlar geldiler. Kopan deriyi diktiler inşallah iyi edeceğiz. Metal bir cisimle kesilmiş. Ama bilinçli ama bilinçsiz kesilmiş. Köpeğe fırlatılmak sureti ile tahra, orak gibi kesici bir aletle kesildiğini düşünüyorum. Yazık bu bir sokak hayvanı bize hiçbir zararı yok. Hatta sabaha kadar evimizin önünde yatar. Ne istediler bilmiyorum garipten. Biz iyileştirip bakabilirsek kendimiz bakacağız. Bakamazsak bir hayvan barınağına falan teslim edeceğiz" dedi.

Köpeğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Hakan Saylar da kendisinde köpeğin sert ve keskin bir cisimle yaralandığı kanaatinin uyandığını ifade etti. Saylar, "Sert bir cisimle kesilmiş nasıl bir cisimle kesildiğine kesin kanaat getiremedik. Kaza da olabilir bir yere de takılmış da olabilir. Kesici bir cisme çarpmış yada vurulmuş da olabilir. Biz yarasını temizledik, dikişini yaptık. Muhtemelen bir gün bu vaziyette durmuş. Şu anda durumu iyi görünüyor. Muhtemelen sert ve ucu sivri bir cisimle kesilmiş" dedi.

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