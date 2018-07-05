Göğsü metal bir cisimle kesilmişti

Köpeği sahiplenen Ümmü Sevi Korkmaz, ablasının yolda baygın halde bulduğu köpeğin yarasının derin olduğunu söyledi. Babasının eve veteriner çağırdığını belirten Ümmü Sevi, "Köpeğin göğsüne 11 tane dikiş atıldı. Bizim gözetimimiz altında şu anda biz tedavisi yapıyoruz. Kimin yaptığını bilmiyoruz bir kamera kaydı yok. Kimin yaptığını bilmek istiyoruz. Biz bulduğumuzda çok kötü durumdaydı. İlk başta kendine dokundurmadı. Sonra biraz sevdiğimizde alıştı bize. Biz kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü ilk başta kendisine yaklaşmamıza hiç izin vermiyordu" dedi.
Ümmü Sevi'nin küçük kardeşi Elifnaz Korkmaz ise köpeği bulduklarında çok ağladıklarını belirterek, "Ablam ilk bulduğunda çok kötüydü. Babam tarlada çalışıyordu hemen onun yanına koştum. Köpeği anlattım. Telefonunu verdim. Veteriner çağırdı babam. Hem üzüldüm hem ağladım ve çok korktum. Bize rastladığı için adını şanslı koyduk. Bize rastlamasa ölebilirdi" diye konuştu.
İHA'nın haberine göre, Kahyalar mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Süleyman Korkmaz ise "Çocuklarım yol kenarında bulmuşlar. Karnından bir şey sarktığını görmüşler önce bağırsakları sanmışlar. Ben bahçede çalışıyordum. Geldim baktım kesikten dolayı derisi sarkıyor. Çocukların ağlamasına dayanamadım veteriner çağırdık. Sağ olsun veteriner arkadaşlar geldiler. Kopan deriyi diktiler inşallah iyi edeceğiz. Metal bir cisimle kesilmiş. Ama bilinçli ama bilinçsiz kesilmiş. Köpeğe fırlatılmak sureti ile tahra, orak gibi kesici bir aletle kesildiğini düşünüyorum. Yazık bu bir sokak hayvanı bize hiçbir zararı yok. Hatta sabaha kadar evimizin önünde yatar. Ne istediler bilmiyorum garipten. Biz iyileştirip bakabilirsek kendimiz bakacağız. Bakamazsak bir hayvan barınağına falan teslim edeceğiz" dedi.
Köpeğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Hakan Saylar da kendisinde köpeğin sert ve keskin bir cisimle yaralandığı kanaatinin uyandığını ifade etti. Saylar, "Sert bir cisimle kesilmiş nasıl bir cisimle kesildiğine kesin kanaat getiremedik. Kaza da olabilir bir yere de takılmış da olabilir. Kesici bir cisme çarpmış yada vurulmuş da olabilir. Biz yarasını temizledik, dikişini yaptık. Muhtemelen bir gün bu vaziyette durmuş. Şu anda durumu iyi görünüyor. Muhtemelen sert ve ucu sivri bir cisimle kesilmiş" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.