Goias - Gremio Alegrense karşılaşma önü

Goias ve Gremio Alegrense, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Brezilya Kupa 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Goias 0 puanla 5. sırada, Gremio Alegrense 0 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Goias, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gremio Alegrense son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 488 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Goias kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Gremio Alegrense sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Goias son haftadaki Fluminense müsabasında 2-0 yenildi.

Gremio Alegrense ise Avai maçında 3-1 kazandı.

Goias, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Gremio Alegrense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Gremio Alegrense, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.