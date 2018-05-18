Goias - Guarani maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B maçında Goias ile Guarani, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Goias 1 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Guarani 6 puanda ve 12. sırada. Goias son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 171 kodlu maçı oynayanlar; Goias galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Guarani galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Goias önceki hafta Internacional mücadelesinde 0-2 yenildi.

Guarani ise Luverdense maçında 0-0 berabere kaldı.

Goias, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 5 gol yedi.

Guarani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guarani, 3 gol atarken 5 gol yedi.