Goias - Ituiutaba sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında Goias ile Ituiutaba, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Goias 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Ituiutaba 1 puanda ve 19. sırada. Goias, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ituiutaba, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 199 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Goias kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Ituiutaba sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Goias son haftadaki Ituiutaba müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Ituiutaba ise Goias maçında 0-0 berabere kaldı.

Goias, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Ituiutaba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ituiutaba, 0 gol atarken 4 gol yedi.