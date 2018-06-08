Goias - Paysandu maçı ne zaman?

Goias ve Paysandu, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 5 puanlı Goias 19. sırada bulunuyor, Paysandu 15 puana sahip ve 5. sırada. Goias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Paysandu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 173. İddaa'da Goias kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Paysandu kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Goias son hafta oynanan Oeste maçında 1-1 berabere kaldı.

Paysandu ise Figueirense maçında 1-0 yenildi.

Goias, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 8 gol yedi.

Paysandu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paysandu, 5 gol atarken 9 gol yedi.