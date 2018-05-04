Goias - Vila Nova maçı ne zaman?

Brezilya Serie B maçında Goias ile Vila Nova, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. Goias 1 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Vila Nova 9 puanda ve 4. sırada. Goias son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Goias kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Vila Nova sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Goias son hafta oynanan Oeste maçında 1-1 berabere kaldı.

Vila Nova, Londrina karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Goias, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Goias, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Vila Nova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vila Nova, 1 gol atarken 0 gol yedi.