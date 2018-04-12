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“Kırgın Çicekler “ dizisinde 'Songül' karakteriyle ünlenen Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz ay erken doğum yapmıştı. Güzel oyuncu dün oğlu Ömer ile bir karesini “cennet kokulu oğlum” notu ile paylaştı.