"EVLENMEDEN Mİ HAMİLE KALDIN?"

Kırgın Çiçekler dizisindeki 'Songül’ rolü ile tanınan Gökçe Akyıldız, anne oldu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan genç oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Gökçe Akyıldız, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yazdığı "hoşgeldin oğlum" notu ile duyurmuştu.

25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamadı.

"DEFOLUN GİDİN ETRAFIMIZDAN!"

Gökçe Akyıldız, o yorumlara böyle tepki gösterdi: Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan!"

İşte ünlü oyuncunun o yanıtı: