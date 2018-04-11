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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, rol arkadaşı Mert Fırat’la aşk yaşadıkları dedikodularıyla ilgili de konuşan oyuncu, “Mert’le arkadaşlığımız devam ediyor. Çıkan haberler yüzünden aramıza mesafe koymadık” dedi.