Gökçe Bahadır ve Efe Duru ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandırdı.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı sevgilisi Efe Duru ile ilişkilerini noktaladı. Duru, ayrılık haberini sosyal medya hesabından verdi. Duru, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: Gökçe Bahadır'la ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. Bizim için güzel yorum yapan herkese çok teşekkürler.

Gökçe Bahadır

Efe Duru