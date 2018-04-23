HT Magazin'de yer alan habere göre, resimler yapan, eğlenceli deneylere imza atan ve deneyimlerini çocuklarla paylaşan Bahadır, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



‘HAYALİMİN İLK ADIMINI ATTIM’



“Bir hayalim vardı: Türkiye’nin her köşesindeki çocuklarla buluşup sohbet etmek, onların dünyalarını zenginleştirip yeni şeyler keşfettiklerindeki mutluluklarına ortak olmak. Hayalimin gerçekleşmesi için ilk adımı attım. SosyalBen Vakfı’yla birlikte gittiğim ilk sahadan güzel anılarla ayrıldık.”

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