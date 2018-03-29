Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Dizide Oya karakterini canlandıran ve başrol oyuncuları arasında yer alan Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılacağına yönelik iddialar üzerine Ay Yapım bir açıklama yaptı.

Ay Yapım'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler dizisinden ayrılacağına yönelik iddialar yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır’ın ayrılacağına yönelik internette yazılan haberler tamamen asılsızdır.

Gökçe Bahadır ve tüm ekibimiz büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizin resmi kanallarından paylaşılmayan hiçbir habere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."