HT Magazin'de yer alan habere göre, genç müzisyen, “Müziğimle tüm insanların dertlerine derman olma arsuzundayım. İdolüm olan Mirkelam gibi ruhlara dokunan şarkılar yapacağım” dedi.

Mirkelam ise, “Gençlerin her daim arkasındayım, onların önünü açmak lazım” diye konuştu.