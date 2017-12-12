Gökçeada'da altın madenine karşı mücadele için 4 komisyon

Türkiye'nin "Organik Tarım Adası" ilan edilmesi beklenen ve doğal su kaynakları bakımından dünyanın sayılı adaları arasında yer alan Gökçeada, bir süredir altın madenciliği tehdidiyle karşı karşıya. Merih Madencilik A.Ş. tarafından adada altın ve gümüş aranması için hazırlanan projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlamasıyla ada sakinleri madene karşı bir dizi eylem kararı aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre; Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de çevrecilerle buluşarak, madene karşı verecekleri mücadelenin yol haritasını açıkladı. Vatandaşlarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Çetin, halkı bilgilendirme ve kamuoyu oluşturulması; medya ve sosyal medya; aktivite, etkinlik ve eylem ile idari ve hukuk komisyonları oluşturulduğunu belirtti.

Adada altın-gümüş arama çalışmalarının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını belirten Çetin "Daha önceki yıllarda tetkik için yapılan sondaj çalışmaları dahi yeraltı su kaynaklarımızın yönünü değiştirmeye yetmiştir. Adamızda altın ve gümüş madeninin işletilmeye başlanması durumunda bölgenin turizm açısından önemli plajları ve temel su kaynaklarına çok yakın olan güney bölgesinde yeni sondaj çalışmaları yapılacak. Bu faaliyetler sırasında bu alanda ağaçlar tıraşlanarak kesilecek. Bunun sonucunda da erozyon, kullanılacak kimyasallar nedeniyle hava, çevre ve su kaynaklarında geri dönüşü olmayan kirlilik yaşanacaktır" dedi.

SAKİN ŞEHİR UNVANLI DÜNYANIN TEK ADASI

Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası olmasının yanı sıra, tatlı su kaynakları dünya üzerinde kendisine yetebilen 4 adadan biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca ada 2001 yılında aldığı sakin şehir unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası seçildi. Proje tanıtım dosyasındaki verilere göre adanın güney kesiminde 44 noktada, toplam bin 100 metre sondaj gerçekleştirilecek. Toplam 229 bin TL'lik projenin arama aşamasında 423 ton, işletme ruhsatı alındığında ise çok daha fazla toprağın kazılacağı tahmin ediliyor.

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