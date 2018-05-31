HT Magazin'de yer alan habere göre, babasının rol aldığı deodorant reklamını çok beğendiğini belirten Gencebay şunları söyledi:



“Bir Müslüman ülkesinde kokmak insana yakışmıyor. İnsanlar bu kadar kokarak nasıl gezebiliyor anlamıyorum. İyi bir reklam ve kamu spotu işi oldu"

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