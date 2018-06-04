Beşiktaş'ın en deneyimli oyucularının başında gelen Gökhan Gönül, yönetimin sağ bek için Daniel Opare ile anlaşmasını dert etmiyor. Gelecek sezon formayı kaptırmayacağını yakın çevresine söyleyen yıldız futbolcunun, “Aynı bölge içinde birden fazla oyuncunun olması rekabeti arttırır, bu da başarıyı getirir. Ben kendimden eminim, kim gelirse gelsin formayı alırım” dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK TRANSFERİ

Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak olması nedeniyle daha mütevazi bütçeli bir kadro kurma kararı alan Beşiktaş yönetimi ilk transferini yaptı.

Şenol Güneş’in Gökhan Gönül ile birlikte oynayacak bir isim istemesinin ardından harekete geçen yönetim Alman takımı Augsburg ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Daniel Opare ile yeniden el sıkıştı. 2014-15 sezonunda da Siyah-Beyazlı takımın formasını giyen 27 yaşındaki sağ bek Beşiktaş’tan yıllık 750 bin Euro alacak.