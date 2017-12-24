Deneyimli sağ bek Gökhan Gönül, Beşiktaş’ta 90 dakika boyunca ayakta kalan isimlerin başında geldi. Sağ kanadı iyi savunan ve ataklara da katkı veren Gönül, görevini en işi şekilde yerine getirdi. Başarılı oyuncu, “Kazanmak istiyorduk. Her şeyi yaptık ancak olmadı. İlk yarıyı bu şekilde bitirmek istemezdik. Bundan sonraki süreçte hatalarımızı telafi edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.
FABRI ŞAŞIRTTI
Kartal’ın kalesinde güven veren Fabri, Sivas karşısında beklenmedik bir performans sergiledi... İlk golde hatası olan ve bazı pozisyonlarda da hata yapan İsyanyol eldiven, takımın kötü isimleri arasındaydı. Fabri, maçtan sonra “Acı verici bir kayıp oldu bizim için. Son maçımızı kazanmak istiyorduk ama olmadı. İlk golde hatam vardı, topu elimden kaçırdım. Elimden geleni yapmaya çalış- tım maç boyunca. Sivasspor’u da tebrik ediyorum” dedi.
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